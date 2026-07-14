Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и «Пари Сен-Жермен» Андер Эррера стал игроком «Реал Сарагосы».

Андер Эррера globallookpress.com

Испанский клуб официально объявил о возвращении своего 36-летнего воспитанника в родную команду. Трудовое соглашение с опытным хавбеком рассчитано на один сезон.

Этот переход состоялся в крайне непростой для клуба исторический момент. По итогам минувшего розыгрыша Сегунды «Реал Сарагоса» финишировал на последней строчке в турнирной таблице и впервые за 77 лет покинул второй дивизион, опустившись в третью лигу Испании.