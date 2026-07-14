Международная федерация футбола (ФИФА) может ввести штрафные меры и дисквалификации в отношении футболистов и тренеров, которые публично критиковали арбитров в ходе чемпионата мира 2026 года

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Как сообщает авторитетное спортивное издание The Athletic, руководство ФИФА планирует сразу после завершения мундиаля детально изучить высказывания участников турнира. Наказания грозят тем лицам, чьи публичные комментарии будут квалифицированы как дискредитация судейского корпуса. Итоговые штрафные меры будут утверждаться на основе официальных рапортов арбитров, протоколов матчей и тяжести самих заявлений.

Подобная жесткая практика не является новой для главного футбольного ведомства. Напомним, что по итогам предыдущего чемпионата мира 2022 года в Катаре ФИФА уже применяла серьезные денежные и дисциплинарные санкции к национальным ассоциациям сразу нескольких стран, чьи представители нарушили регламент турнира.