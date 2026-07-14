Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился мыслями перед матчем 1/2 финала ЧМ-2026 против сборной Испании.

Дидье Дешам — главный тренер сборной Франции globallookpress.com

«Очевидно, что Испания захочет владеть мячом, и если они пропустили всего один гол, то это потому, что сопернику трудно им завладеть. Мы также играем в стиле, ориентированном на владение мячом, и борьба за контроль мяча неизбежна.

Что осталось позади, то осталось позади, и мести не будет. Это полуфинал, и есть одно место в финале. Я не умаляю значение двух предыдущих матчей, но в финале есть только одно место», — приводит слова Дешама RMC Sport.

Сборная Франции встретится с Испанией в рамках полуфинала чемпионата мира сегодня, 14-го июля в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.