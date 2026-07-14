Легендарный голкипер сборной Испании Икер Касильяс поделился ожиданиями от полуфинального матча чемпионата мира-2026, в котором «красная фурия» встретится с командой Франции.

Сборная Испании globallookpress.com

«Я говорю от имени всех своих товарищей, которые пытаются вдохновить всю страну. Мы пережили прекрасные, замечательные моменты. Мы всегда старались отдавать все за сборную, чтобы испанцы гордились своей национальной командой.

Мы уверены, что снова будем в финале чемпионата мира и будем мечтать о второй звезде на футболке. От себя и от всех моих товарищей, которые когда-либо надевали эту футболку и помогали исполнять мечты, большое спасибо и да здравствует Испания!» — приводит слова Касильяса Mundo Deportivo.

Поединок между сборными Испании и Франции состоится 14 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.