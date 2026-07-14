Руководство мадридского «Реала» направило официальное обращение в УЕФА с требованием лишить «Барселону» всех титулов, завоеванных в период работы бывшего вице-президента Технического комитета судей Испании Хосе Марии Энрикеса Негрейры. Об сообщает испанское издание AS.

Флорентино Перес globallookpress.com

Негрейра находился на руководящей должности в судейском корпусе с 2001 по 2018 год. За этот временной отрезок каталонский клуб сумел завоевать более 30 трофеев, среди которых значатся девять побед в чемпионате Испании и четыре триумфа в Лиге чемпионов.

Напомним, что в 2023 году «Барселоне» официально предъявили обвинения во взяточничестве. Согласно данным следствия, на протяжении семнадцати лет сине-гранатовые переводили крупные денежные суммы на счета Негрейры, используя для этого сторонние компании-посредники.