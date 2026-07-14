Лондонский «Арсенал» рассчитывает в ближайшее время завершить переговоры по трансферу нападающего мадридского «Атлетико» Хулиана Альвареса.

Хулиан Альварес globallookpress.com

Как сообщает The Independent, руководство английского клуба намерено оформить переход 26-летнего форварда ещё до начала предсезонной подготовки команды. Ради подписания аргентинца «канониры» готовы предложить около 105 млн евро.

Ранее Альваресом интересовались мадридский «Реал» и «Барселона». Однако, по данным источника, «Атлетико» не намерен отпускать одного из своих лидеров в стан прямых конкурентов по чемпионату Испании, что повышает шансы английского клуба на успешное завершение сделки.

В минувшем сезоне аргентинский форвард провёл за «Атлетико» 29 матчей в Ла Лиге, отметившись восемью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.