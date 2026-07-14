В рамках первого тура Российской Прем-Лиги сезона-2026/27 «Ахмат» 26 июля проведет гостевой матч в Москве против «Локомотива» . Стартовый свисток на стадионе железнодорожников прозвучит в 17:00 по московскому времени.

Главным героем встречи в составе российского коллектива стал нападающий Георгий Мелкадзе , который сумел оформить дубль. Окончательный результат поединка установил полузащитник Эгаш Касинтура , уверенно реализовавший одиннадцатиметровый удар.

Грозненский «Ахмат» одержал уверенную победу над боснийским клубом «Радник» в контрольном поединке на тренировочных сборах в Сербии. Товарищеский матч завершился разгромом соперников со счетом 3:0.

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