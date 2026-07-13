Нападающий сборной Испании Нико Уильямс поделился ожиданиями от полуфинального матча ЧМ-2026 против Франции и сравнил лидеров обеих команд — Килиана Мбаппе и Ламина Ямаля.

Ламин Ямаль globallookpress.com

Испанский футболист отметил, что с большим уважением относится к звездному форварду французов, однако считает именно своего партнера по сборной сильнейшим игроком мира.

«Мбаппе — прекрасный игрок, но у нас в команде есть лучший футболист мира, а именно Ламин Ямаль. Он покажет свои лучшие качества в этом матче», — приводит слова Уильямса The Touchline.