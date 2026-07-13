В матче первого тура Первой лиги «Торпедо» на выезде вырвало победу у «Урала» со счетом 1:0.
Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, автором которого стал Дмитрий Цыпченко на 90+1-й минуте.
Результат матча
УралЕкатеринбург0:1ТорпедоМосква
0:1 Дмитрий Цыпченко 90+1'
Урал: Итало, Лео Кордейру, Selikhov, Tikhiy, Mamin, Korotkov, Sungatulin, Bayramyan, Kharin, Ishkov, Sekulic
Торпедо: Soldatenko, Shevchenko, Borodin, Bozov, Roganovic, Orekhov, Pogosov, Berkovsky, Camara, Yushin, Kashtanov
После этой игры в активе «Торпедо» стало три очка, а вот «Урал» продолжает идти без зачетных баллов.