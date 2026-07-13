В матче первого тура Первой лиги «Торпедо» на выезде вырвало победу у «Урала» со счетом 1:0.

«Торпедо»
«Торпедо» globallookpress.com

Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, автором которого стал Дмитрий Цыпченко на 90+1-й минуте.

Результат матча

УралЕкатеринбургУрал0:1ТорпедоТорпедоМосква
0:1 Дмитрий Цыпченко 90+1'
Урал:  Итало,  Лео Кордейру,  Selikhov,  Tikhiy,  Mamin,  Korotkov,  Sungatulin,  Bayramyan,  Kharin,  Ishkov,  Sekulic
Торпедо:  Soldatenko,  Shevchenko,  Borodin,  Bozov,  Roganovic,  Orekhov,  Pogosov,  Berkovsky,  Camara,  Yushin,  Kashtanov

После этой игры в активе «Торпедо» стало три очка, а вот «Урал» продолжает идти без зачетных баллов.