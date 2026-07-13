Экс-игрок «Зенита» Денис Угаров высказался о перспективах питерцев в новом сезоне РПЛ.

Денис Угаров globallookpress.com

«Я думаю, что у "Зенита" в этом сезоне конкурентов не будет. Особенно с учётом ухода Сперцяна из "Краснодара". Если иностранцы будут играть с полной самоотдачей в каждой игре, "Зенит" может оторваться от второго места на 15 очков. В этом году им будет легче, чем в предыдущие два-три года», — приводит слова Угарова « Советский спорт ».

Напомним, что «Зенит» является действующим чемпионом России. В прошлом сезоне команда Сергея Семака на два балла опередила «Краснодар».