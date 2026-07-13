Футболист «Црвены Звезды» Наир Тикнизян высказался о товарищеском матче с «Зенитом», который прошел 12 июля. Сербский клуб уступил сине-бело-голубым со счетом 1:3.

Наир Тикнизян globallookpress.com

«Конечно, если бы результат был немного лучше, было бы еще приятнее. Но самое главное — я увидел родных и сыграл на потрясающем стадионе против хорошей команды. Понятно, что нам есть над чем работать.

Впереди — квалификация Лиги чемпионов. Отдадим все силы, чтобы успешно ее пройти. Дай бог, чтобы у нас все получилось», — цитирует Тикнизяна «Матч ТВ».