Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о перспективах «Спартака» в новом сезоне РПЛ.

Юрий Семин globallookpress.com

«Чем больше команд будут бороться за титул, тем лучше для нашего футбола, для РПЛ и болельщиков. Конечно, хочется видеть "Спартак" в полноценной чемпионской гонке. Предпосылки к этому есть. Просто так Кубок России не выигрывается. Это говорит о том, что у команды есть потенциал. Вроде у Карседо пока всё неплохо получается», — приводит слова Семина « Советский спорт ».

Напомним, что в прошлом сезоне «Спартак» стал четвертым в турнирной таблице РПЛ и стал победителем Кубка России.