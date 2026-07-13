Форвард «Зенита» Александр Соболев поделился ожиданиями от развязки чемпионата мира 2026 года. По мнению нападающего, в решающем матче турнира встретятся сборные Аргентины и Франции.

Александр Соболев globallookpress.com

14 июля французы поборются за выход в финал с Испанией, а на следующий день путевку в решающий матч разыграют Аргентина и Англия.

«Особо ни за кого не болею на ЧМ, за красивый футбол. Больше поддерживаю аутсайдеров. Вчера за Норвегию болел. Вижу финал Аргентина — Франция. Возможно, ошибаюсь», — цитирует Соболева «Матч ТВ».