Полузащитник сборной Испании Родри высказался об игре партнера по национальной команде Ламина Ямаля на ЧМ-2026.

«Главный тренер Луис де ла Фуэнте вчера сказал, что Ламину нужно быть хладнокровнее. Иногда он слишком сильно хочет что-то доказать. Ему нужно научиться контролировать это беспокойство. Он крайне важен для нас как с мячом, так и без него. Это очень умный парень. Нужен лишь подходящий момент, чтобы он смог проявить весь свой талант», — приводит слова Родри FOX Sports.

Напомним, что на мундиале Ямаль смог отметиться только одним забитым мячом. В полуфинале испанская сборная сыграет против Франции. Игра состоится 14 июля и начнется в 22:00 мск.