Защитник сборной Испании Педро Порро поделился ожиданиями от предстоящего матча полуфинала ЧМ-2026 против сборной Франции.

«На мой взгляд, Мбаппе — один из лучших игроков в мире. Он способен решить исход матча. Он очень хорошо выступает на этом чемпионате мира, и, надеюсь, мы остановим его во вторник.

Возможно, у них одна из лучших линий атаки на этом чемпионате мира. Нам нужно быть сосредоточенными на 200% на протяжении всей встречи, ведь всё могут решить мелочи — особенно с такими игроками, как они. Это целый комплекс факторов, к которым мы хорошо подготовимся перед вторником. Как я уже говорил, это будет отличный матч», — приводит слова Порро Mundo Deportivo.

Матч между сборными Франции и Испании в рамках полуфинала ЧМ-2026 состоится 14-го июля в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.