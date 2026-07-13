Президент миланского «Интера» Беппе Маротта дал официальный комментарий по поводу сорвавшегося перехода правого латераля бельгийского «Юниона» Анана Халайли.

Беппе Маротта globallookpress.com

«Мы узнали новость не так давно. Мы договорились о переходе Халайли, но он не прошел медицинское обследование. Я не могу вдаваться в подробности по соображениям конфиденциальности, законы о здравоохранении в Италии очень строгие. Это не решение медицинского персонала "Интера", а отказ Итальянского олимпийского комитета (CONI). Это форс-мажор, мы просто обязаны подчиниться. Я сообщаю вам об этом с большим сожалением, эта новость нас огорчает. Теперь нам нужно подумать о возможных альтернативах», — цитирует Маротту журналист Даниеле Мари.

Напомним, что ранее стороны уже согласовали все детали трансфера 21-летнего футболиста национальной сборной Израиля. Однако на заключительном этапе сделка сорвалась, так как молодой фланговый защитник не сумел успешно пройти обязательное медицинское обследование перед подписанием контракта с миланцами.