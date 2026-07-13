Президент миланского «Интера» Беппе Маротта дал официальный комментарий по поводу сорвавшегося перехода правого латераля бельгийского «Юниона» Анана Халайли.

Беппе Маротта
Беппе Маротта globallookpress.com

«Мы узнали новость не так давно. Мы договорились о переходе Халайли, но он не прошел медицинское обследование. Я не могу вдаваться в подробности по соображениям конфиденциальности, законы о здравоохранении в Италии очень строгие. Это не решение медицинского персонала "Интера", а отказ Итальянского олимпийского комитета (CONI). Это форс-мажор, мы просто обязаны подчиниться. Я сообщаю вам об этом с большим сожалением, эта новость нас огорчает. Теперь нам нужно подумать о возможных альтернативах», — цитирует Маротту журналист Даниеле Мари.

Напомним, что ранее стороны уже согласовали все детали трансфера 21-летнего футболиста национальной сборной Израиля. Однако на заключительном этапе сделка сорвалась, так как молодой фланговый защитник не сумел успешно пройти обязательное медицинское обследование перед подписанием контракта с миланцами.