Миланский «Интер» официально подтвердил, что полузащитник бельгийского «Юниона» Анан Халаили не сумел успешно пройти обязательное медицинское обследование. По этой причине руководство итальянского клуба приняло решение полностью отменить запланированный трансфер футболиста.
Ранее в спортивной прессе сообщалось, что клубы полностью согласовали переход 21-летнего израильского хавбека, а сумма трансферной сделки должна была составить 25 миллионов евро.
Халаили защищает цвета бельгийской команды с лета 2024 года. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 38 матчах чемпионата Бельгии, в которых отметился тремя забитыми мячами и пятью результативными передачами.