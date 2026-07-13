Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о возможном переходе форварда Константина Тюкавина из «Динамо» в «Зенит».

Вячеслав Колосков globallookpress.com

«Тюкавину нет никакого смысла переходить в "Зенит". Как футболист он может значительно прибавить в развитии только в одном из пяти сильнейших европейских чемпионатов. А уходить в другую команду в РПЛ — странная затея. Тюкавин — лидер "Динамо", лучший нападающий страны прямо сейчас. Он и с "Динамо" может бороться за трофеи. Сильнее ли он Соболева? Да, Тюкавин — более высококлассный игрок, чем Соболев», — приводит слова Колоскова «Советский спорт».

В прошлом сезоне РПЛ 24-летний Тюкавин принял участие в 22 матчах, в которых забил девять мячей и сделал четыре результативные передачи.