Комментатор Дмитрий Губерниев поразмышлял о том, кто сыграет в финале чемпионата мира 2026 года.

Дмитрий Губерниев globallookpress.com

«Я считаю, что Испания проиграет — Франция в этом матче фаворит. Соотношение примерно 60 на 40 в пользу французов. У испанцев шанс есть, им надо забить первыми. Тогда будет интересно посмотреть, как Франция будет отыгрываться, как она себя покажет в такой экстремальной ситуации. Но я думаю, что будет финал Франция — Аргентина. И Аргентина в нём проиграет», — приводит слова Губерниева «Чемпионат»

Напомним, что в полуфиналах между собой сыграют Франция — Испания и Аргентина — Англия.