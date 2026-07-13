Нападающий Пауло Дибала официально продлил соглашение с римской «Ромой».

Пауло Дибала globallookpress.com

Новый трудовой договор 32-летнего аргентинского футболиста с итальянским клубом будет действовать до 30 июня 2027 года. Форвард защищает цвета столичной команды с лета 2022 года, куда он перебрался в статусе свободного агента после завершения контракта с туринским «Ювентусом».

В минувшем сезоне-2025/2026 нападающий выходил на поле в 26 официальных матчах во всех турнирах. За это время Дибала сумел записать на свой счет три забитых мяча и отметился восемью результативными передачами.