Защитник сборной Франции Жюль Кунде высказался о предстоящей встрече национальной команды против сборной Испании в рамках полуфинала ЧМ-2026.

Жюль Кунде — защитник сборной Франции globallookpress.com

«Сила Испании — это их командная игра, их владение мячом. У нас немного другой стиль игры, основанный на переходах в атаку, хотя завтра мы очень постараемся владеть мячом, чтобы заставить их совершать ошибки.

Нельзя позволять испанцам владеть мячом все 90 минут, иначе рано или поздно они найдут брешь в обороне и измотают нас», — приводит слова Кунде Mundo Deportivo.

Матч между сборными Франции и Испании состоится 14-го июля в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.