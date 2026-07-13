Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва оценил игру национальной команды на чемпионате мира 2026-го года.

Бернарду Силва globallookpress.com

Напомним, что Португалия уступила Испании (0:1) в матче 1/8 финала мундиаля.

«Это был разочаровывающий чемпионат мира, и мне очень жаль, что он закончился гораздо раньше, чем мы все предполагали. Для меня было и всегда будет большой честью представлять нашу национальную команду.

Большое спасибо всем португальцам за надежду и поддержку, которую они нам оказали», — написал Силва на своей странице в социальных сетях.

Полузащитник провел за сборную Португалии 4 матча на ЧМ-2026 и не отметился результативными действиями.