Стали известны новые подробности решения ФИФА о временной отмене дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогуна во время чемпионата мира 2026 года.

Как сообщает The Times, постановление о приостановке автоматического наказания принял исключительно председатель дисциплинарного комитета ФИФА Мохаммад аль-Камали. Остальные 17 членов комитета к рассмотрению данного вопроса не привлекались.

Балогун был удален в матче 1/16 финала против Боснии и Герцеговины после грубого нарушения правил. Форвард атаковал защитника Тарика Мухаремовича сзади, попав шипами по ногам соперника, за что арбитр сразу показал ему красную карточку.

5 июля дисциплинарный комитет ФИФА принял решение временно приостановить действие автоматической дисквалификации, благодаря чему американский нападающий получил возможность выйти на поле уже в следующем матче мирового первенства.

Позже журналист Бен Джейкобс сообщил, что пересмотру наказания предшествовал телефонный разговор президента ФИФА Джанни Инфантино с президентом США Дональдом Трампом. Сам Трамп впоследствии подтвердил, что лично обращался к главе ФИФА с просьбой пересмотреть санкции в отношении Балогуна.