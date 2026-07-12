Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен высказался о выступлении команды на чемпионате мира 2026 года.

Столе Сольбаккен globallookpress.com

Напомним, что норвежцы дошли до четвертьфинальной стадии мундиаля, где уступили сборной Англии с результатом 1:2.

«Мы играли на высочайшем уровне, удача была не на нашей стороне, но такова жизнь. Теперь нужно немного выдохнуть. У нас были проблемы в первые 20 минут, но я аплодирую парням. Надеюсь, лето 2026-го для всех было хорошим и мы сделали что-то важное вместе. Мы получили фантастическую поддержку от всей Норвегии и оправдали ожидания — вот чем я по-настоящему горжусь. Мы обещали, что прибавим на чемпионате мира после отличной квалификации, и нам это удалось», — цитирует Сольбаккена Reuters.