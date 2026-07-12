Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру своей команды в товарищеском матче против «Црвены Звезды».

Сергей Семак globallookpress.com

«Самое важное, что никто не получил травму. Тренируемся много, целенаправленно к матчам не готовимся. Игра получилась хорошая, много единоборств, хорошее движение.

Были и хорошие действия со стороны нашей команды, и ошибки, над которыми нужно работать. Спасибо болельщикам, что пришли поддержать нашу команду. Потрясающе играть в такой атмосфере», — передает слова Семака Чемпионат.

В следующем товарищеском матче «Зенит» сыграет против махачкалинского «Динамо» 13-го июля в 17:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.