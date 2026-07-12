Полузащитник сборной Испании Родри высказался о своем партнере по национальной команде Ламине Ямале перед матчем полуфинала ЧМ-2026 против сборной Франции.

Ламин Ямаль — нападающий сборной Испании globallookpress.com

«Ему нужно немного успокоить нервы, которые он иногда испытывает, это желание проявить себя.

Он невероятный игрок, которому ещё предстоит прогрессировать, чтобы понимать ход матча — это нормально в его возрасте», — цитирует Родри beIN SPORTS.

Ямаль провел за сборную Испании на ЧМ-2026 все 6 матчей и забил один гол.

Матч между испанской национальной командой и Францией в рамках полуфинала мундиаля состоится 14-го июля в 22:00 мск.