Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высоко оценил выступление полузащитника сборной Англии Джуда Беллингема после четвертьфинального матча чемпионата мира 2026 против Норвегии.

Джуд Беллингем globallookpress.com

По словам Невилла, за годы своей карьеры он видел множество выдающихся футболистов, однако влияние Беллингема на игру нынешней английской сборной производит на него особое впечатление.

«Беллингем — абсолютная суперзвезда. Перед нами действительно особенный игрок. Выступая за сборную Англии, Джуд всегда выкладывается без остатка», — приводит слова Невилла ITV.

Напомним, в четвертьфинале мирового первенства сборная Англии одержала волевую победу над Норвегией со счетом 2:1. Оба мяча в составе англичан в дополнительное время забил Джуд Беллингем.