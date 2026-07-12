Московский «Спартак» проявлял интерес к защитнику ЦСКА Данилу Круговому, однако оформить трансфер футболиста не удалось.

Данил Круговой globallookpress.com

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, представители красно-белых обращались к руководству армейского клуба с предложением обсудить возможный переход 28-летнего игрока. Однако в ЦСКА дали понять, что не намерены расставаться с футболистами основного состава, особенно с российскими исполнителями.

В минувшем сезоне Круговой провел за армейцев 43 матча во всех турнирах, отметившись семью забитыми мячами и девятью результативными передачами.

Действующее соглашение защитника с ЦСКА рассчитано до 2028 года и предусматривает возможность продления еще на один сезон.