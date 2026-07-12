Президент Уругвайской футбольной ассоциации Игнасио Алонсо сообщил о решении назначить Диего Форлана на пост главного тренера национальной команды.

Диего Форлан globallookpress.com

Отмечается, что специалист будет работать на посту главного тренера сборной Уругвая на временной основе до марта 2027-го года.

«Исполком AUF остановил свой выбор на Диего. Мы встречались с ним ещё в 2022 году, чтобы привлечь его к проекту. Он полон энтузиазма», — приводит слова Алонсо Marca.

Напомним, что Диего Форлан выступал за сборную Уругвая в качестве футболиста в период с 2002 по 2014-й год, провел 112 матчей и забил 36 голов.

На чемпионате мира 2026-го года национальная команда не смогла выйти из группы, заняв 3-е место с двумя очками в активе.