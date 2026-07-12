Президент Уругвайской футбольной ассоциации Игнасио Алонсо сообщил о решении назначить Диего Форлана на пост главного тренера национальной команды.

Диего Форлан
Диего Форлан globallookpress.com

Отмечается, что специалист будет работать на посту главного тренера сборной Уругвая на временной основе до марта 2027-го года.

«Исполком AUF остановил свой выбор на Диего. Мы встречались с ним ещё в 2022 году, чтобы привлечь его к проекту. Он полон энтузиазма», — приводит слова Алонсо Marca.

Напомним, что Диего Форлан выступал за сборную Уругвая в качестве футболиста в период с 2002 по 2014-й год, провел 112 матчей и забил 36 голов.

На чемпионате мира 2026-го года национальная команда не смогла выйти из группы, заняв 3-е место с двумя очками в активе.