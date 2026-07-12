Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанн высказался о выступлении национальной команды на ЧМ-2026.

Эрлинг Холанн globallookpress.com

Напомним, что норвежцы дошли до четвертьфинала ЧМ-2026, где уступили команде Англии со счетом 1:2.

«Это было моей целью уже давно. Думаю, после этого турнира мы, так сказать, вывели Норвегию на мировую арену. Теперь нужно сохранять этот уровень. Я невероятно горд.

Мы доказали, что способны обыграть одну из величайших сборных мира — Бразилию. В итоге мы уступили Англии, но заставили ее серьезно побороться. Возможно, все могло сложиться иначе.

Впереди у нас еще чемпионаты мира и Европы. Думаю, пришло время по-настоящему заявить о себе. У нас фантастическое поколение», — приводит слова Холанна сайт ФИФА

Таким образом, сборная Англии пробилась в полуфинал ЧМ-2026, где сыграет против Аргентины.