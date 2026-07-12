Полузащитник сборной Швейцарии Гранит Джака прокомментировал поражение своей команды от Аргентины в четвертьфинале чемпионата мира 2026, отдельно высказавшись об удалении Брила Эмболо.

Гранит Джака globallookpress.com

На 72-й минуте встречи португальский арбитр Жоау Педру Пиньейру показал Эмболо вторую желтую карточку за симуляцию, оставив швейцарцев в меньшинстве. В итоге Аргентина добилась победы в дополнительное время со счетом 3:1.

«Мы очень хорошо вошли в игру. После углового пропустили гол, но затем, на мой взгляд, именно Швейцария контролировала происходящее на поле. Мы владели мячом, хотя до перерыва создали не так много опасных моментов. Если не считать стандарта, с которого нам забили, соперник практически ничего не создал.

Очень тяжело проигрывать из-за одного судейского решения. Конечно, это выбор арбитра, и теперь уже ничего не изменить. После финального свистка в раздевалке царили тишина и огромное разочарование. Но сам факт, что мы настолько расстроены после матча против Аргентины, говорит о сильном характере нашей команды.

Правила существуют, и мы обязаны их соблюдать, однако подобные решения, на мой взгляд, просто убивают игру. Это мое личное мнение. Не знаю, какое решение было бы правильным, но точно не такое. Уверен, что если бы команды продолжили играть в равных составах — одиннадцать на одиннадцать, — мы смогли бы победить. Сейчас после такого поражения подобрать слова очень сложно», — приводит слова Джаки The Athletic.