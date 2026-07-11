Нападающий сборной Испании Ламин Ямаль поделился ожиданиями от матча 1/2 финала ЧМ-2026 против Франции.

Ламин Ямаль globallookpress.com

«Подхожу к матчу с большой уверенностью. Знаю, что всё пройдёт хорошо. Я готов к игре и с нетерпением жду этого дня. Это будет особенный день. Думаю, все ждали этого матча с начала чемпионата мира. Очень ждали его. Мы — две лучшие команды на чемпионате мира, но совсем не боимся. Думаю, если кто и может играть уверенно против Франции, так это мы», — цитирует Ямаля Marca.

Матч между командами состоится в Арлингтоне 15 июля. Начало — в 22:00 мск.