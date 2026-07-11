Мадридский «Атлетико» официально объявил о переходе полузащитника лиссабонского «Спортинга» Мортена Юльманна.

Мортен Юльман globallookpress.com

Пресс-служба испанского клуба сообщила, что контракт с 27-летним датским футболистом подписан на долгий срок и будет действовать до 30 июня 2031 года. По сведениям авторитетных спортивных медиа, сумма этой трансферной сделки составила около 40 миллионов евро.

Хавбек защищал цвета португальского гранда с 2023 года. За время своего пребывания в Лиссабоне Юльманн принял участие в 141 официальном матче, в которых сумел отметиться 10 забитыми мячами и 12 результативными передачами.