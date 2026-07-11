Футбольный клуб «Уфа» одержал уверенную победу над «Ленинградцем» со счетом 3:0 в матче первого тура нового сезона Первой лиги.

Шамиль Исаев globallookpress.com

Счет в поединке на 19-й минуте открыл полузащитник уфимцев Шамиль Исаев. Положение гостей серьезно ухудшилось на 38-й минуте, когда прямую красную карточку получил нападающий «Ленинградца» Матвей Першин. Уже через три минуты после этого удаления уфимская команда удвоила преимущество благодаря автоголу соперников. Окончательный результат встречи на 83-й минуте установил нападающий хозяев Артур Гилязетдинов.

Напомним, что по итогам прошлого сезона-2025/2026 «Уфа» финишировала на 15-й строчке в таблице Первой лиги с 37 набранными очками. «Ленинградец» же заработал повышение в классе благодаря победе в группе «Золото» дивизиона «А» Второй лиги, где команда заняла первое место с 34 баллами в активе.