Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони поделился ожиданиями от полуфинального матча чемпионата мира 2026, в котором встретятся национальные команды Франции и Испании.

Лионель Скалони globallookpress.com

Аргентинский специалист признался, что считает предстоящее противостояние достойным финала мирового первенства, поскольку именно эти две сборные, по его мнению, являются сильнейшими на турнире.

«Для меня матч между Испанией и Францией — это ранний финал чемпионата мира. Обе команды — главные фавориты турнира», — приводит слова Скалони The Touchline.

Полуфинальная встреча между сборными Франции и Испании состоится 14 июля в Далласе.