Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони поделился ожиданиями от полуфинального матча чемпионата мира 2026, в котором встретятся национальные команды Франции и Испании.
Аргентинский специалист признался, что считает предстоящее противостояние достойным финала мирового первенства, поскольку именно эти две сборные, по его мнению, являются сильнейшими на турнире.
«Для меня матч между Испанией и Францией — это ранний финал чемпионата мира. Обе команды — главные фавориты турнира», — приводит слова Скалони The Touchline.
Полуфинальная встреча между сборными Франции и Испании состоится 14 июля в Далласе.