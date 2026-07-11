Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о предстоящем матче Норвегии и Англии на ЧМ-2026.

Юрий Семин globallookpress.com

«Норвегия — это Холанн. Англичане его прекрасно знают и понимают. Если у них получится с ним справиться, то они будут иметь больше шансов на победу. Класс всех игроков у Англии выше, за исключением одного Холанна. У англичан были тяжелые матчи до этого, посмотрим, в каком состоянии они подойдут к игре с Норвегией», — приводит слова Семина « Спорт-Экспресс ».

Четвертьфинальный поединок между сборными Англии и Норвегии состоится в ночь на 12 июля. Стартовый свисток прозвучит в 00:00 по московскому времени.