Экс-полузащитник «Зенита» Владислав Радимов поделился ожиданиями от полуфинального матча чемпионата мира 2026, в котором встретятся сборные Испании и Франции. По мнению эксперта, соперников ждет напряженное и равное противостояние.

Владислав Радимов globallookpress.com

Поединок состоится 14 июля в Далласе (США). Начало встречи запланировано на 22:00 мск.

«На чемпионате Европы два года назад испанцы по делу обыграли Францию. Точно матч будет равным. С Францией еще никто не играл с позиции силы на этом турнире. Их атакующая четверка не всегда успевает возвращаться.

Если испанцы будут создавать численное преимущество на чужой половине поля, то у Франции будут проблемы», — заявил Радимов «Матч ТВ».

Испанская сборная впервые с 2010 года добралась до полуфинальной стадии мирового первенства.