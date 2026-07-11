«Акрон» объявил о продлении сотрудничества с полузащитником Константином Марадишвили. Новый контракт 26-летнего российского футболиста с клубом из Тольятти рассчитан на три сезона.

Константин Марадишвили globallookpress.com

Как сообщила пресс-служба команды, хавбек полностью восстановился после травм и успел произвести хорошее впечатление на новый тренерский штаб своей работой на тренировках. Именно это стало одним из факторов, повлиявших на решение продлить соглашение.

Марадишвили защищает цвета «Акрона» с 2025 года. До перехода в тольяттинский клуб полузащитник выступал за ЦСКА, «Локомотив» и «Пари НН».

В прошлом сезоне РПЛ футболист принял участие в 13 матчах за «Акрон» и не отметился результативными действиями.