Бывший футболист сборной России Павел Мамаев рассказал, какие сборные его впечатлили на ЧМ-2026.

Павел Мамаев globallookpress.com

«Очень мощно выглядят испанцы, французы, в этот ряд я бы поставил англичан. Даже не по игре, а по составу. Нравится, как Испания и Франция слаженно играют. Мы много раз сталкивались со звёздными командами, но они не могут ничего сделать из-за дисбаланса в игре. Здесь же, если мы привыкли к философии Испании с сильным подбором игроков, меня больше впечатляют французы — таким звёздным подбором игроков они играют ярко и командно. Даже выходящие на замену выглядят здорово», — приводит слова Мамаева « Чемпионат ».

Напомним, что Франция и Испания уже пробились в полуфинал ЧМ-2026, а вот Англия сыграет в четвертьфинале против Норвегии.