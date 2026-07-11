«Манчестер Юнайтед» выразил поддержку своему голкиперу Сенне Ламменсу после неудачного эпизода в четвертьфинальном матче чемпионата мира 2026 против сборной Испании.

Сенне Ламменс globallookpress.com

На 88-й минуте встречи бельгийский вратарь не сумел надежно зафиксировать мяч после удара, чем воспользовался Микель Мерино, отправивший его в сетку. Этот гол принес испанской команде победу со счетом 2:1 и путевку в полуфинал мирового первенства.

После финального свистка английский клуб опубликовал слова поддержки в адрес своего футболиста.

«Выступление сборной Бельгии на чемпионате мира по футболу завершилось на стадии четвертьфинала. Держись, Сенне. Мы все с тобой», — говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте «Манчестер Юнайтед».

Ламменс появился на поле на 71-й минуте, заменив получившего повреждение основного вратаря бельгийской сборной Тибо Куртуа.