«Краснодар» проявляет интерес к нападающему испанской «Альмерии» и сборной ДР Конго Брайану Сипенга. Однако первая попытка приобрести форварда успехом не увенчалась.

По информации инсайдера Маттео Моретто, российский клуб предложил за 28-летнего футболиста около 12 миллионов евро. Тем не менее руководство «Альмерии» ответило отказом, поскольку рассчитывает получить за своего игрока значительно более крупную сумму.

Сообщается, что в действующем контракте конголезского форварда прописаны отступные в размере 40 млн евро, и именно на такую компенсацию ориентируется испанский клуб.

Прошлый сезон Сипенга провел в аренде в «Кастельоне», выступавшем во втором по силе дивизионе Испании. На ЧМ-2026 в составе сборной ДР Конго нападающий принял участие в двух матчах и отметился одним забитым мячом.