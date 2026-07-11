Бывший футболист сборной Швеции Златан Ибрагимович высказался о поражении Бельгии от Испании(1:2) в 1/4 финала ЧМ-2026.

Златан Ибрагимович globallookpress.com

«Считаю главного тренера сборной ответственным за это поражение. Это решение стоило Бельгии победы в матче.

Почему Куртуа заменили на Сенне Ламменса из "Манчестер Юнайтед", в то время как Майк Пендерс остался на скамейке запасных? Потому что Ламменс играет за "Манчестер Юнайтед", а Пендерс за "Страсбург"? Так не выбирают вратаря в национальную команду. Особенно если учесть, что происходит дальше.

Ламменс — неважный вратарь на этом уровне. Он переоценён. Пендерс намного лучше, и это видно всем.

Ужасно плохо справляются с ситуацией. Это позор. Позор вам, тренер национальной сборной и тренер вратарей», — сказал Ибрагимович в эфире Fox Sports.

Напомним, что сборная Испании в итоге пробилась в полуфинал ЧМ-2026, где сыграет против Франции.