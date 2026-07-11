Нападающий Пауло Дибала принял решение остаться в «Роме». Как сообщает итальянское издание Corriere dello Sport, сегодня, в субботу, аргентинский футболист подпишет новое соглашение с римским клубом и окончательно прекратит все слухи о своем возможном уходе.

Пауло Дибала globallookpress.com

Предыдущий контракт форварда уже подошел к концу, поэтому некоторое время игрок официально пребывал в статусе свободного агента. Новое трудовое соглашение сторон будет рассчитано ровно на один сезон и не содержит пункта о возможном продлении.

Изначально Дибала планировал заключить более длительный контракт, однако в итоге представители футболиста и руководство римлян нашли компромисс. Главным аргументом в переговорах стало значительное улучшение финансовых параметров: теперь годовой оклад аргентинца составит около 3 миллионов евро «чистыми» без учета различных бонусных выплат.