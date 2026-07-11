Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился мыслями перед предстоящим матчем полуфинала ЧМ-2026 против сборной Франции.

Луис де ла Фуэнте — главный тренер сборной Испании globallookpress.com

Напомним, что «красная фурия» в 1/4 финала мундиаля обыграла национальную команду Бельгии со счетом 2:1.

«Всё дело в характере этой команды. Для меня честь тренировать такой коллектив, который настолько предан делу и постоянно стремится становиться лучше.

Справедливо считать, что мы способны победить Францию. Мы будем усердно работать ради этого. Мы единственная команда, которой удалось обыграть Францию дважды. Нас ждёт противостояние двух великих сборных», — приводит слова специалиста официальный сайт ФИФА.

Матч между сборными Франции и Испании состоится 14-го июля в 22:00 мск.