Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Сергей Булатов прокомментировал поражение от «Рубина»(0:2) в товарищеском матче.

Сергей Булатов globallookpress.com

«Кроме результата, много положительного. Мы 55 минут выглядели хорошо. И считаю, что даже в каких-то моментах превосходили соперника. Потом, к сожалению, из-за нагрузок, из-за этапа подготовки мы на пять-семь минут потеряли концентрацию — и пропустили два гола. Порадовали наши молодые ребята, которые свою часть матча сыграли 0:0. В целом, по игре намного больше положительного, чем отрицательного.

Как и после матча со "Спартаком", тренерский штаб получил много ценной информации. Мы понимаем, нам есть что поправлять. У нас есть две недели, планомерно готовимся к сезону. Да, на сборах хотелось бы побеждать, но по большому счёту результат сейчас неважен», — приводит слова Булатова телеграм-канал «Крыльев Советов».

Напомним, что в прошлом сезоне «Крылья Советов» финишировали на 11-й строчке в турнирной таблице РПЛ.