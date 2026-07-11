Бельгийский «Брюгге» ответил отказом на официальное предложение «Барселоны» по поводу трансфера нападающего Джесси Бисиву. Об этом в своих социальных сетях сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Джесси Бисиву globallookpress.com

Каталонский клуб был готов заплатить за 18-летнего бельгийского футболиста 9 миллионов евро. Несмотря на первую неудачу в переговорах, сине-гранатовые не намерены отступать и в ближайшее время планируют предпринять вторую попытку оформить этот переход.

К настоящему моменту молодой форвард успел провести 36 официальных встреч за дублирующий состав «Брюгге», в которых забил два мяча и выполнил две голевые передачи. Также на счету Бисиву значатся 14 матчей и один забитый гол в составе юношеской сборной Бельгии.