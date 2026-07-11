Появившиеся в российских СМИ сообщения о том, что полузащитник московского «Спартака» Эсекьель Барко находится в шаге от продления контракта с клубом, не получили подтверждения.

Эсекьель Барко globallookpress.com

Как рассказали в подкасте YouTube-канала De La Cuna Al Infierno, который специализируется на новостях об аргентинском «Индепендьенте», представители футболиста опровергли информацию о скором подписании нового соглашения.

По имеющимся данным, переговоры между Барко и «Спартаком» о продлении действующего контракта сейчас не находятся в активной стадии. При этом сам игрок по-прежнему заинтересован в возвращении в «Индепендьенте».

Сообщается, что уже в конце июля руководство аргентинского клуба планирует провести встречу с представителями московской команды, чтобы обсудить возможный трансфер хавбека.

Действующее соглашение Барко со «Спартаком» рассчитано до 30 июня 2027 года.