Калининградская «Балтика» одержала уверенную победу в очередном товарищеском матче на тренировочных сборах в Турции. Российская команда разгромила македонский клуб «Тиквеш» со счетом 6:0.

Стефан Ковач globallookpress.com

Все забитые мячи в этой встрече распределились между тремя футболистами, каждый из которых записал на свой счет по дублю. Владислав Поспелов обеспечил калининградцам быстрый гол на 1-й минуте, а затем забил свой второй мяч на 33-й минуте. Николай Титков отличился на 5-й и 13-й минутах первого тайма. Окончательный результат во второй половине встречи установил Стефан Ковач, поразивший ворота соперников на 57-й и 59-й минутах матча.

Свой следующий контрольный поединок на летних сборах балтийцы проведут 19 июля, а соперником команды станет «Краснодар».