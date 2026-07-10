Бывший тренер «Барселоны» Хави прокомментировал игру хавбека каталонцев Ламина Ямаля.

«Сравнения с Месси неизбежны из-за его позиции на поле. Он левоногий и играет на той же позиции, что и Лео в последние годы, — на правом фланге. Он смещается в центр, создает себе возможности и способен отдать решающий пас. Много схожего с Лео. Но я думаю, что мы не оказываем парню хорошей услуги, сравнивая его с величайшим игроком всех времен — это создает на него дополнительное давление.

Тем не менее, я думаю, он не возражает. Вот почему я говорил, что у него очень сильный характер, потому что ему все равно. Он хочет мяч, он хочет играть в футбол. Он получает от этого удовольствие. Он хорошо проводит время и наслаждается игрой с мячом.

Месси является для Ламина ориентиром. Если сравнивать их, они очень разные. Ламин больший дриблер, Лео был как Соник, он идет прямо к воротам. Но я бы сравнивал их по характеру — в том смысле, что они знают, что они лучшие, и это очень важно.

Ламин знает, что он отличается от других. Это видно, когда смотришь на него и находишься рядом с ним. Так же, как и Лео знал, что он другой. Он умел определять ход матча, и Ламин тоже это умеет. Ламин рос вместе с Пау Кубарси, Марком Берналем, Алехандро Бальде и Гави. И все они знают, что он другой. И это очень важно для команды, — приводит слова Хави The Athletic.

Напомним, что Ямаль вместе с "Барселоной" по итогам прошлого сезона стал чемпионом Испании. Сейчас он выступает на ЧМ-2026, где уже дошел до четвертьфинала и сыграет против Бельгии.