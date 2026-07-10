Голландский специалист Эрик тен Хаг высказался о возможном назначении на пост главного тренера сборной Нидерландов.

Эрик тен Хаг globallookpress.com

«Я недоступен. Я сознательно принял это решение. В любом случае следующие два года я буду занят нынешней работой. Мне здесь нравится, и я хотел бы помочь клубу двигаться вперёд», — цитирует тен Хага AD.

Сборная Нидерландов осталась без главного тренера после ухода Рональда Кумана. Под его руководством «оранжевые» вылетели уже на стадии 1/16 финала турнира, уступив Марокко (1:1, 2:3 по пенальти).

На данный момент тен Хаг работает техническим директором «Твенте».